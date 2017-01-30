Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более 10 украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения.

Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве ДНР.