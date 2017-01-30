Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию
Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более 10 украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения.
Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве ДНР.
При этом украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки.
Ранее коммунальщики сообщили, что
«В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки», — сказал Елисеев в эфире украинского телеканала «5 канал».
Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
- Сеня, что там у вас творится?
- Да Украина немножко воюет с Россией…
- Ну и что, есть потери?
- Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и...
- А что потеряли русские?
- Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...