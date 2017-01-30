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30 января, источник: РИА Новости

Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке, чтобы координировать действия украинского правительства и не допустить гуманитарной катастрофы, сообщил в понедельник замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире украинского «5 канала».

Источник: Reuters

Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более 10 украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения.

Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве ДНР.

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При этом украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки.

Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

«В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки», — сказал Елисеев в эфире украинского телеканала «5 канал».

Комментарии
2
Андрей Хромов
Пете к котлу не привыкать
Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
- Сеня, что там у вас творится?
- Да Украина немножко воюет с Россией…
- Ну и что, есть потери?
- Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и...
- А что потеряли русские?
- Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...
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Savik Ivanov
Готовься Петя к новому котлу
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