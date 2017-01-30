Обама поддержал протесты против Трампа
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По словам
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский.
Он также упомянул о «фундаментальных разногласиях» с новым главой государства по указу о защите США от терроризма.
«Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности», — говорится в заявлении представителя бывшего главы государства, распространенном изданием Politico.
Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложением проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии.
Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.
Трамп заявил, что эти меры не сильно отличаются от того, что сделал в 2011 году Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака.
Кроме того, в крупных городах прошли многотысячные протесты против «запрета на въезд мусульманам», хотя формально въезд мусульманам запрещен не был.
Также 21 января, еще до издания указа, в городах США прошли протесты против инаугурации Трампа, которые собрали, по различным данным, до 2 миллионов человек.
(до 2013г вообще не являлось наказуемым).. Вы не выдумывайте, что и как они живут.