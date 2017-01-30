Обама поддержал протесты против Трампа

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, ушедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа и заявил, что «на кону стоят американские ценности».

Он также упомянул о «фундаментальных разногласиях» с новым главой государства по указу о защите США от терроризма.

«Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности», — говорится в заявлении представителя бывшего главы государства, распространенном изданием Politico.