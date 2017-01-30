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30 января, источник: РИА Новости

Обама поддержал протесты против Трампа

По словам экс-президента США, у него есть «фундаментальные разногласия» с Дональдом Трампом по содержанию указа о защите США от терроризма.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, ушедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа и заявил, что «на кону стоят американские ценности».

Он также упомянул о «фундаментальных разногласиях» с новым главой государства по указу о защите США от терроризма.

«Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности», — говорится в заявлении представителя бывшего главы государства, распространенном изданием Politico.

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Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложением проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии.
Представитель Барака Обамы

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

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Трамп заявил, что эти меры не сильно отличаются от того, что сделал в 2011 году Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака.

Кроме того, в крупных городах прошли многотысячные протесты против «запрета на въезд мусульманам», хотя формально въезд мусульманам запрещен не был.

Также 21 января, еще до издания указа, в городах США прошли протесты против инаугурации Трампа, которые собрали, по различным данным, до 2 миллионов человек.

Комментарии
25
Сергей Саморуков
В США приезжающие учиться студенты дают 30 млрд прибыли .Основная масса это именно из мусульманских стран . Особенно много из Саудовской Аравии , причём 40% из них девушки !!! Саудовская Аравия целиком оплачивает своим студентам образование в США !!! Нам это делать , видимо ,мешают "скрепы" .
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Savik Ivanov
Уточните,что мешают делать "скрепы"???
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Андрей Лебедев
Да? Вы не выдумывайте пожалуста)) Вообще то, при разводе, Женщина выплачивает мужчине солидное вознаграждение, тока с 2016 там начало чего то шевелиться в сторону брачных договоров. Но пока номинально) Но ей Богу, зачем писать то, чего не знаете. А так же изнасилование ребенка, избиение и домашнее насислие дают год
(до 2013г вообще не являлось наказуемым).. Вы не выдумывайте, что и как они живут.
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