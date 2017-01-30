Назарбаев поручил разработать программу «Цифровой Казахстан»
Поручение правительству отражено в послании президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, опубликованном в понедельник на сайте Акорды, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Поручение правительству отражено в послании президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, опубликованном в понедельник на сайте Акорды, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
В своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» президент отмечает, что стране необходима ускоренная технологическая модернизация экономики.
«Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг,