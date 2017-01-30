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30 января, источник: Newtimes.kz

Назарбаев поручил разработать программу «Цифровой Казахстан»

Поручение правительству отражено в послании президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, опубликованном в понедельник на сайте Акорды, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» президент отмечает, что стране необходима ускоренная технологическая модернизация экономики.

«Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. В связи с этим поручаю правительству разработать и принять отдельную программу “Цифровой Казахстан”. Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии», — говорится в документе.

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