Назарбаев поручил разработать программу «Цифровой Казахстан»

В своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» президент отмечает, что стране необходима ускоренная технологическая модернизация экономики.

«Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. В связи с этим поручаю правительству разработать и принять отдельную программу “Цифровой Казахстан”. Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии», — говорится в документе.