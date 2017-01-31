Кабмин рассматривает разные варианты проведения спасательных операций в Авдеевке — Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

«Я рассматриваю разные варианты (проведения спасательных операций — УНИАН). Ситуация очень сложная. Будем мониторить ситуацию поминутно», — сказал Гройсман.

Также премьер подчеркнул, что отряды ремонтников коммунальных сетей уже сформированы.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки бойцы ДНР неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 человек, 24 ранили.

В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 — травмированы.

Кроме того, по данным штаба, сегодня утром в результате обстрелов Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 ранены.