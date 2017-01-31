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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Глава МЧС оценит в Приморье ход ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок»

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе поездки в Приморский край во вторник оценит ход ликвидации последствий наводнения, произошедшего летом 2016 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА Новости

«В ходе рабочей поездки глава МЧС России Владимир Пучков оценит ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в сентябре 2016 года в результате мощного тайфуна «Лайонрок», — сообщили в министерстве.

В результате обильных дождей на территории края тогда пострадали несколько десятков населенных пунктов, оказались подтопленными тысячи жилых домов. Серьезный урон стихия нанесла объектам инфраструктуры, были размыты десятки километров дорог и мостов, пострадали объекты энергетики и связи.

Глава министерства планирует посетить наиболее пострадавший от наводнения Чугуевский район края, где в результате паводка пострадали более 7 тысяч человек и порядка 30 населенных пунктов. Пучков обсудит с главой муниципального образования актуальные вопросы, а также встретится с местными жителями.

Кроме того, министр примет участие в заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя председателя правительства РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. «На совещании будут подведены итоги работы различных ведомств по ликвидации последствий масштабного паводка и оказанию помощи населению на сегодняшний день и определены перспективные задачи», — сообщили в пресс-службе министерства.

Глава МЧС посетит ряд подразделений министерства и оценит готовность спасателей Приморья к ликвидации ЧС, ознакомится с технической оснащенностью пожарно-спасательных частей.

Комментарии
1
Людмила Карелина
а че не через 10 лет?
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