Глава МЧС оценит в Приморье ход ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок»

«В ходе рабочей поездки глава МЧС России Владимир Пучков оценит ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в сентябре 2016 года в результате мощного тайфуна «Лайонрок», — сообщили в министерстве.

В результате обильных дождей на территории края тогда пострадали несколько десятков населенных пунктов, оказались подтопленными тысячи жилых домов. Серьезный урон стихия нанесла объектам инфраструктуры, были размыты десятки километров дорог и мостов, пострадали объекты энергетики и связи.

Глава министерства планирует посетить наиболее пострадавший от наводнения Чугуевский район края, где в результате паводка пострадали более 7 тысяч человек и порядка 30 населенных пунктов. Пучков обсудит с главой муниципального образования актуальные вопросы, а также встретится с местными жителями.

Кроме того, министр примет участие в заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя председателя правительства РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. «На совещании будут подведены итоги работы различных ведомств по ликвидации последствий масштабного паводка и оказанию помощи населению на сегодняшний день и определены перспективные задачи», — сообщили в пресс-службе министерства.