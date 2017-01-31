Назарбаев поручил упростить бюджетные процедуры

«Следует перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. Кроме того, нужно упростить бюджетные процедуры для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики», — сказал президент.

По мнению Назарбаева, нужно продолжить политику фискальной децентрализации. «В предыдущие годы с центрального на местный уровень передано большое количество функций и полномочий. Теперь их нужно подкрепить достаточной финансовой самостоятельностью. В то же время важно не допустить концентрацию расходных полномочий на областном уровне. Следует передавать их дальше на районный и сельский уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного значения, а Правительство — сконцентрироваться на общегосударственных вопросах», — заявил глава государства.

Президент также поручил проверить министерства и ведомства на эффективность использования бюджетных средств.

Напомним, вчера, 30 января, президент Назарбаев выступил со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов. Он анонсировал свое ежегодное послание. Послание президента посвящено Третьей модернизации Казахстана. Он выделил ее пять приоритетов.