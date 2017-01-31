Готовится эвакуация Авдеевки, объявлено чрезвычайное положение

— На сегодняшний день в домах в Авдеевке сохраняется температура около 16 °C тепла. В батареях поддерживается температура от 30 до 40 °C. Авдеевский коксохим разогревает одну батарею, чтобы поддерживать тепло в домах, — рассказал Жебривский.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания.

Он также заявил, что президент Украины Петр Порошенко поставил перед вновь созданным Координационным комитетом очень четкие задачи по поддержанию надлежащего жизнедеятельности города и ликвидации последствий обстрелов.

Как известно, Авдеевка после обстрелов осталась без воды, электричества и теплоснабжения.

Авдеевский коксохимический завод начал горячую консервацию оборудования.