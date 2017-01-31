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07:33 (мск), источник: Tengrinews

Назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике — Назарбаев

Кроме того, с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20 процентов к уровню 2016 года.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании сообщил об изменениях, в частности в пенсионной системе, в сфере социального обеспечения и в системе здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно тексту Послания Президента, наряду с системой образования должна измениться и система здравоохранения.

«С 1 июля текущего года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой. Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством. Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу. Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства», — говорится в тексте Послания.

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Также изменения ожидаются в сфере социального обеспечения.

«По моему поручению с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20 процентов к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом», — отмечается в Послании.

Назарбаев также сообщил, что ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза.

«Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать. По моему поручению с 1 июля 2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20 процентов. Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. С 1 января 2018 года нужно поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. При этом все, кто может работать, должны получать поддержку только при условии участия в программе занятости», — говорится в Послании.

Напомним, вчера, 30 января, Президент Назарбаев выступил со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов. Он анонсировал свое ежегодное послание. Текст Послания опубликован на официальном сайте Главы Казахстана в ночь с 30 на 31 января.

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