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07:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Закон об украинском языке усилит раскол в обществе — Медведчук

Лидер «Украинского выбора» уверен, что принятие нового «языкового закона» не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, «а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Принятие законопроекта об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни грозит усилить раскол в обществе, убежден лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

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Законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

«Совершенно очевидно, что принятие данного закона не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам. Такие действия законодателей иначе как “государственным сепаратизмом” не назовешь», — сообщается на сайте движения в понедельник.

Ранее член парламентской фракции БПП Мустафа Найем заявил, что законопроекты о языке и Донбассе «не пройдут Раде».

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