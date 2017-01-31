Бывшего заместителя полпреда в ДФО отпустили под подписку о невыезде

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, задержанного по подозрению в экстремизме. Об этом рассказал его адвокат Дагир Хасавов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

«В результате согласованных действий и рассмотрения аргументов защиты следствие приняло разумное решение и отпустило под подписку моего доверителя», — сказал защитник.

Следствие предъявило ему официальное обвинение в экстремизме.

«Следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды”). Свою вину он не признает», — сказал он.

Адвокат рассказал, что уголовное дело было возбуждено против его подзащитного по заявлению сенатора Франца Клинцевича. Он уточнил, что экстремистской следователи посчитали главу «Евреи во власти» из книги бывшего чиновника «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

Данная статья УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве.

Справка: Виталий Гулий родом с Сахалина. В Южно-Сахалинске окончил пединститут, работал в школах, был сотрудником районной газеты, затем — областной газеты «Советский Сахалин». В 1990—1991 — был собкорром «Российской газеты» по Приморскому краю и Сахалинской области; в 1991 г. был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области.

С 1993 года работал в администрации президента РФ на должности начальника отдела, затем — заместителя начальника управления администрации президента РФ по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах; избирался народным депутатом СССР (1989−1992). Позже некоторое время по распоряжению тогдашнего руководителя администрации президента Александра Волошина работал на позиции заместителя при полпреде президента РФ в ДФО Константине Пуликовском.