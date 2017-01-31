Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
07:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Раде предлагают повысить минимальную пенсию почти в 2,5 раза

Как заявила нардеп от фракции «Оппозиционный блок» Наталия Королевская, «минимальная пенсия ниже минимальной зарплаты в 2,6 раза — это социальный шок для наименее защищенных граждан».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 310 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат партии «Оппозиционный блок» Наталия Королевская предлагает Верховной Раде повысить минимальную пенсию в стране почти в 2,5 раза — до 3 тысяч гривен, соответствующий законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, сообщает пресс-служба политсилы.

С начала 2017 года в Украине в два раза увеличили минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен.

«Предлагая украинским пенсионерам и получателям социальных выплат прожить на 1,247 тысячи гривен (45,8 доллара), правительство обрекает миллионы людей на голод и нищету. В бюджете есть деньги на увеличение социальных стандартов. Мы предлагаем повысить минимальную пенсию до 3 тысяч гривен уже с 1 марта 2017 года», — цитирует слова Королевской пресс-служба партии.

Читайте также
Гройсман намерен повысить зарплаты гражданам Украины

Она заявила, что ранее ни одно правительство не допускало такого колоссального разрыва между соцстандартами.

«Минимальная пенсия ниже минимальной зарплаты в 2,6 раза — это социальный шок для наименее защищенных граждан. Девяносто процентов из 12 миллионов украинских пенсионеров уже находятся за чертой бедности. Одним из первых решений во время новой парламентской сессии необходимо повысить минимальный прожиточный минимум для нетрудоспособных, к которому привязано большинство социальных выплат, до 3 тысяч гривен», — считает депутат.

Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пушков высмеял Рианну, назвавшую Трампа 'аморальной свиньей'
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь