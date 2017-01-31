Раде предлагают повысить минимальную пенсию почти в 2,5 раза

КИЕВ, 310 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат партии «Оппозиционный блок» Наталия Королевская предлагает Верховной Раде повысить минимальную пенсию в стране почти в 2,5 раза — до 3 тысяч гривен, соответствующий законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, сообщает пресс-служба политсилы.

С начала 2017 года в Украине в два раза увеличили минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен.