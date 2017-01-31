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05:47 (мск), источник: РИА Новости

Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ

Салли Йейтс отказалась реализовывать указ «О защите США от терроризма». В Белом доме такой поступок назвали предательством. Вместо нее ведомством будет руководить окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции, сообщил Белый дом во вторник.

Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом напомнил, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы.

«Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции», — заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти к защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, — это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", — заявили в Белом доме.
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Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.

Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа по иммиграции. «На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен», — написала Йейтс в меморандуме служащим министерства.

Йейтс временно возглавляла минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

Комментарии
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