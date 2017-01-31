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07:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

Депутаты и общественники проверили состояние мусорных полигонов Красноярска

В Красноярске большой экологический десант выехал на мусорные полигоны. Депутаты, представители министерства природных ресурсов, независимые эксперты — словом, все те, кто так или иначе причастен к теме окружающей среды, посмотрели, где и как мусоротранспортировочные компании складируют отходы города-миллионника.

Экологическая делегация в 60 человек приехала на сортировочный завод компании «Экоресурс». Пожалуй, сегодня это лидер мусорного рынка в Красноярске, если бы не одно «но». Часть их мусорного полигона находится в Ленинском районе, а по федеральному закону нельзя устраивать свалки в городской черте. Чтобы не нести убытки, директор «Экоресурса» ищет выход — может, сдвинуть границу города?

«Вынос свалок за пределы города Красноярска — это один из шагов, чтобы улучшать экологическую ситуацию. Полигон нужно выносить за пределы города, а не манипулировать терминологией, чтобы оставить его на месте», — отметил депутат Красноярского городского совета Виталий Дроздов.

Экоделегация прибывает на другой мусоросортирочный завод — «Чистый город», лидер рынка № 2, на счету которого судебное разбирательство с природоохранной прокуратурой. «Вести» рассказывали, как прокурор заявил: предприятие незаконно отравило гектары земли в окрестностях Красноярска. Суд постановил привести территорию в порядок, и пока идут разбирательства, учредитель решил приостановить завод вовсе. Получается, два крупнейших городских предприятия делали на мусоре деньги, не слишком заботясь об окружающей среде.

«У нас официально действующих полигонов фактически нет. Есть полигон Автоспецбазы, но его хватит ещё максимум на 5 лет, нам нужно существенно менять ситуацию по подходу к мусору в Красноярске», — подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания края Александр Симановский.

Последствия этой мусорной неразберихи пожинают обычные жители — в виде стихийных свалок и переполненных мусорных контейнеров возле дома. Власти занимаются этим вопросом вроде бы много лет, но получается, мы всё ещё находимся в начале пути. Профильный комитет, где обещают всесторонне обсудить эту тему, состоится в Законодательном собрании в начале февраля.

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