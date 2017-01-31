Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Умер актер, сообщивший в 2015-м о победе над раком
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
07:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко созывает чрезвычайное заседание ТКГ

Из-за обострения ситуации в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире «5-го канала».

Читайте также
Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке

«Президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки», — сообщил Елисеев, добавив, что в последнее время там сложилась «очень напряженная ситуация».

«Разрушена критически важная инфраструктура», — сообщил заместитель главы Администрации, добавив, что в связи с этим в городе существует «угроза гуманитарной катастрофы».

Напомним: в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Как сообщал пресс-центр 72-й бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены. Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, в зоне АТО погибли пятеро бойцов АТО, еще о двух смертях сообщалось сегодня утром. По состоянию на 18:00 пресс-центр штаба АТО сообщила о гибели трех бойцов, 17 человек получили ранения, трое — травмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь