Порошенко созывает чрезвычайное заседание ТКГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире «5-го канала».
«Президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки», — сообщил Елисеев, добавив, что в последнее время там сложилась «очень напряженная ситуация».
«Разрушена критически важная инфраструктура», — сообщил заместитель главы Администрации, добавив, что в связи с этим в городе существует «угроза гуманитарной катастрофы».
Напомним: в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Как сообщал пресс-центр 72-й бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены. Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, в зоне АТО погибли пятеро бойцов АТО, еще о двух смертях сообщалось сегодня утром. По состоянию на 18:00 пресс-центр штаба АТО сообщила о гибели трех бойцов, 17 человек получили ранения, трое — травмы.