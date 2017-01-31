Порошенко созывает чрезвычайное заседание ТКГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире «5-го канала».

«Президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки», — сообщил Елисеев, добавив, что в последнее время там сложилась «очень напряженная ситуация».

«Разрушена критически важная инфраструктура», — сообщил заместитель главы Администрации, добавив, что в связи с этим в городе существует «угроза гуманитарной катастрофы».