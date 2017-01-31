Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
С целью проверки боевой готовности 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в городе Уссурийск, командующий поднял соединение по тревоге. Генерал-полковник Андрей Сердюков оценил качество выполнения поставленных соединению задач, а также действий подразделений в соответствии с боевым расчетом.
Тренировка проводилась в круглосуточном режиме, как в дневное, так и в ночное время. Она предусматривала отработку взаимодействия и управления в ходе практического выхода личного состава и военной техники в заданные районы и отработку учебных задач на полигоне.
По окончании комплекса мероприятий личный состав и военная техника будут возвращены на места хранения в пунктах постоянной дислокации.
Генерал-полковник Андрей Сердюков также сообщил, что в настоящее время в соответствии с планом деятельности войск до 2020 года, вместе с созданием новой инфраструктурой соединение подлежит переоснащению на современные образцы военной и специальной техники. Для улучшения жизни военнослужащих и членов их семей в период с 2018 по 2020 год будет организована работа по развитию социальной инфраструктуры военного городка — уточнил генерал-полковник.
Напомним, что 83-я ОДШБр была передана в состав ВДВ из Сухопутных войск в 2013 году. В ходе внезапной проверки боеготовности войск ВВО в 2013 году бригада была переброшена самолетами Военно-транспортной авиации на Сахалин, где была высажена посадочным и парашютным способом, и приступила к выполнению боевых задач. При аналогичной проверке в 2014 году подразделения бригады были высажены на Камчатку и Чукотку, где им была поставлена задача противодесантной обороны побережья. 25 марта 2015 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении бригаде гвардейского звания.