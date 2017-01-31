Гройсман намерен повысить зарплаты гражданам Украины
Основным приоритетом правительства, является развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест.
Основным приоритетом правительства, является развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест.
Правительство считает одной из главных задач для себя увеличение заработных плат украинцев до достойного уровня. Об этом
«Что касается средней заработной платы, то мы ожидаем, что реальное увеличение заработной платы в реальном секторе произойдет», — сказал Гройсман.
Он заверил, что правительство считает одним из приоритетов для себя развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест для украинцев.
«Я проанализировал эту информацию. На сегодня хочу довести до вашего ведома, что в Украине закрыто за январь 129 тысяч предпринимателей, то есть их документов, потому что 112 тысяч этих предпринимателей вообще не осуществляли никакой предпринимательской деятельности… Так вот, из реально работающих предпринимателей закрыто 16,8 тысяч, но зато за этот же период создано 23,5 тысячи предприятий», — сообщил глава правительства.