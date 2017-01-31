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07:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман намерен повысить зарплаты гражданам Украины

Основным приоритетом правительства, является развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест.

Источник: Telegraf.com.ua

Правительство считает одной из главных задач для себя увеличение заработных плат украинцев до достойного уровня. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в вечернем эфире ICTV.

«Что касается средней заработной платы, то мы ожидаем, что реальное увеличение заработной платы в реальном секторе произойдет», — сказал Гройсман.

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Он заверил, что правительство считает одним из приоритетов для себя развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест для украинцев. Премьер-министр призвал не спекулировать на теме увеличения минимальной зарплаты, потому что это решение уже принято и менять его никто не собирается. Он также призвал не обращать внимание на еще одну «страшилку», которая касается закрытия предпринимателей.

«Я проанализировал эту информацию. На сегодня хочу довести до вашего ведома, что в Украине закрыто за январь 129 тысяч предпринимателей, то есть их документов, потому что 112 тысяч этих предпринимателей вообще не осуществляли никакой предпринимательской деятельности… Так вот, из реально работающих предпринимателей закрыто 16,8 тысяч, но зато за этот же период создано 23,5 тысячи предприятий», — сообщил глава правительства.

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