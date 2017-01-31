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07:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов займётся наукой

Бывший чиновник планирует написать докторскую диссертацию.

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов решил заняться наукой. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети.

«Дорогие друзья, чтобы развеять мифы и домыслы, сообщаю о том, что с 23 января не работаю. На должность исполняющего обязанности назначена Людмила Николаевна Коврова — первый заместитель Министра. Моя задача на сегодня — систематизировать все наработки, сделанные за последние 5 лет в министерстве по направлениям и подготовить научную работу. В 2007 году мною защищена кандидатская диссертация, созрел на следующий этап», — сообщил Иван Огородов.

По его словам, он уже ведёт переговоры Пермским научным центром УРО РАН по перспективам развития Пермского НИИ сельского хозяйства в Лобаново.

«Этот институт, к сожалению, практически не развивается. При этом потенциал, особенно в семеноводстве, значительный», — отметил экс-министр.

Он также поблагодарил за совместный труд всех, с кем ему довелось работать в бытность главой краевого Минсельхоза. Иван Огородов войдёт в состав общественного совета при министерстве.

«Продолжаем сотрудничать по вопросам развития аграрной отрасли и сельских территорий Пермского края. Посевная не за горами и нужно мобилизовать все ресурсы», — добавил Иван Огородов.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Виктор Басаргин отправил в отставку краевое правительство. Сохранить пост в новом кабмине Ивану Огородову не удалось.

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