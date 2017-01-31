Нужна «перезагрузка» финансового сектора страны — Назарбаев
Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.
Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.
Сегодня перед Национальным банком стоит важная задача по развитию режима инфляционного таргетирования. Необходимо добиться поэтапного снижения уровня инфляции до 3−4% в среднесрочном периоде, сообщил Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.
Глава государства поручил Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора.
«Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от “плохих кредитов” и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к
Также, по его словам, необходимо усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление.
«Все это надо закрепить на законодательном уровне», — подчеркнул он.
«В целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам поручаю Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге», — отметил президент.
Н. Назарбаев считает, что Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.