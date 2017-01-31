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07:16 (мск), источник: Zakon.kz

Нужна «перезагрузка» финансового сектора страны — Назарбаев

Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.

Источник: Zakon.kz

Сегодня перед Национальным банком стоит важная задача по развитию режима инфляционного таргетирования. Необходимо добиться поэтапного снижения уровня инфляции до 3−4% в среднесрочном периоде, сообщил Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Глава государства поручил Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора.

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«Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от “плохих кредитов” и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны», — сказал Н. Назарбаев.

Также, по его словам, необходимо усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление.

«Все это надо закрепить на законодательном уровне», — подчеркнул он.

«В целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам поручаю Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге», — отметил президент.

Н. Назарбаев считает, что Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.

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