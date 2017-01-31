Будьте здоровы: в системе здравоохранения Казахстана предстоят реформы

«Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия», — говорится в послании.

Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством, отметил глава государства.

«С 1 июля 2017 года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой», — говорится в послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу страны.

Президент поручил правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу.

Глава государства считает, что необходимо законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства.

Президент напомнил, что с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

«Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом» — говорится в послании.

Ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза. «Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать. По моему поручению с 1 июля 2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%», — говорится в документе.

Глава государства уверен, что необходимо пересмотреть прожиточный минимум. «Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов», — отмечается в послании.

Президент поручил с 1 января 2018 года поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. «При этом все, кто может работать, должны получать поддержку только при условии участия в программе занятости», — говорится в документе.