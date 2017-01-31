Толоконский призвал сделать КЭФ интереснее

Губернатор Виктор Толоконский призвал правительство края существенно обновить содержание Красноярского экономического форума и сделать его максимально интересным.

Напомним, КЭФ-2017 пройдет с 20 по 22 апреля, его тема — «Российская экономика: повестка 2018−2024». Ранее сообщалось, что участники форума среди прочего будут обсуждать подготовку программы будущего президента.

«Всем членам правительства и руководителям ведомств необходимо спланировать мероприятия, предваряющие форум, подключить к процессу подготовки к форуму экспертов и активистов-общественников, руководителей предприятий и организаций, бизнесменов. Я готов рассмотреть предложения по проведению межрегиональных мероприятий, встреч и совещаний. Особую задачу ставлю перед всеми руководителями по укреплению инвестиционного процесса. Красноярский экономический форум должен стать смотром региональных инвестиционных проектов, на КЭФ должен быть подписан целый ряд соглашений по поддержке малого и среднего бизнеса, по улучшению инвестиционного климата», — заявил вчера Виктор Толоконский на еженедельном оперативном совещании.

Добавим, на том же совещании глава Красноярска Эдхам Акбулатов сообщил о том, что до конца недели планируется подготовить «окончательный перечень дополнительных мероприятий» по благоустройству Красноярска в рамках подготовки к Универсиаде-2019. Губернатор напомнил, что на благоустройство города к Всемирным студенческим играм будет направлено 6 млрд рублей, и призвал все ведомства поддержать руководство краевого центра в формировании программы модернизации и улучшения внешнего облика Красноярска.

Министр здравоохранения края Вадим Янин в своем выступлении отметил, что за последнее время на 30% возросло количество вызовов бригад скорой помощи в Красноярске, более половины из них приходится на ОРЗ. Однако «рост общего объема вызовов не представляется критичным», подчеркнул министр.

Министр образования края Светлана Маковская одной из значимых и приоритетных задач ведомства в ходе предстоящей недели назвала проведение в Красноярске IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).