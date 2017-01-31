Толоконский призвал сделать КЭФ интереснее
Ранее сообщалось, что участники форума среди прочего будут обсуждать подготовку программы будущего президента.
Ранее сообщалось, что участники форума среди прочего будут обсуждать подготовку программы будущего президента.
Губернатор Виктор Толоконский призвал правительство края существенно обновить содержание Красноярского экономического форума и сделать его максимально интересным.
Напомним, КЭФ-2017 пройдет с 20 по 22 апреля, его тема — «Российская экономика: повестка 2018−2024». Ранее сообщалось, что участники форума среди прочего будут обсуждать подготовку программы будущего президента.
«Всем членам правительства и руководителям ведомств необходимо спланировать мероприятия, предваряющие форум, подключить к процессу подготовки к форуму экспертов и
Добавим, на том же совещании глава Красноярска Эдхам Акбулатов сообщил о том, что до конца недели планируется подготовить «окончательный перечень дополнительных мероприятий» по благоустройству Красноярска в рамках подготовки к Универсиаде-2019. Губернатор напомнил, что на благоустройство города к Всемирным студенческим играм будет направлено 6 млрд рублей, и призвал все ведомства поддержать руководство краевого центра в формировании программы модернизации и улучшения внешнего облика Красноярска.
Министр здравоохранения края Вадим Янин в своем выступлении отметил, что за последнее время на 30% возросло количество вызовов бригад скорой помощи в Красноярске, более половины из них приходится на ОРЗ. Однако «рост общего объема вызовов не представляется критичным», подчеркнул министр.
Министр образования края Светлана Маковская одной из значимых и приоритетных задач ведомства в ходе предстоящей недели назвала проведение в Красноярске IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).