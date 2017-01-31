Ирек Ялалов призвал очищать кровли

— Не будем портить праздничное настроение, — сказал глава городской администрации Ирек Ялалов.

Он также отметил, что крайне важно очистить кровли от снега и наледи.

— Картина часто бывает ужасной. Я призываю управляющие компании и собственников убирать ужасную наледь. В первую очередь в местах, где пролегают маршруты граждан, — сказал Ирек Ялалов.

По его словам, в последнее время коммунальные службы стали работать гораздо лучше, улучшилась работа ЖКХ.