Ирек Ялалов призвал очищать кровли
Сегодня, 31 января на оперативном совещании мэр рассказал, когда уберут ледовые городки. Он отметил, что раньше городки убирали после Старого Нового года, но теперь, по просьбам жителей, было решено оставить их.
Сегодня, 31 января на оперативном совещании мэр рассказал, когда уберут ледовые городки. Он отметил, что раньше городки убирали после Старого Нового года, но теперь, по просьбам жителей, было решено оставить их.
— Не будем портить праздничное настроение, — сказал глава городской администрации Ирек Ялалов.
Он также отметил, что крайне важно очистить кровли от снега и наледи.
— Картина часто бывает ужасной. Я призываю управляющие компании и собственников убирать ужасную наледь. В первую очередь в местах, где пролегают маршруты граждан, — сказал Ирек Ялалов.
По его словам, в последнее время коммунальные службы стали работать гораздо лучше, улучшилась работа ЖКХ.