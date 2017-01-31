Экс-глава Академпарка отправится работать в Казахстан

«Дмитрий Верховод работал в проекте Академпарка в течение 12 лет. Что касается своих будущих планов, он рассказал, что ему поступило около десятка предложений. Пока он не планирует принимать ни одно из них, но дал согласие на внештатной основе консультировать руководителя автономного кластерного фонда “Парк инновационных технологий” в Астане, чтобы помочь построить хорошую инновационную экосистему на своей родине, в Казахстане», — говорится в сообщении пресс-службы Академпарка.

Экс-глава Академпарка Дмитрий Верховод отправится работать в Казахстан, об этом сообщает пресс-служба инновационного парка.

Напомним, накануне Верховд заявил, что в 2016 году Академпарк впервые вышел на безубыточность, чистая прибыль по итогам года составила 102 млн рублей.

По его данным, в 2015 году Академпарк получил чистый убыток в 38 млн рублей. В 2016 году общая выручка компаний-резидентов Академпарка составила 13,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 102 млн рублей.

За десять лет работы Технопарк перечислил 4,2 млрд рублей налогов, в том числе 2,5 млрд рублей в бюджет региона.

«Резиденты уже вернули в 1,5 раза больше в бюджет, чем было потрачено», — заявил Верховод.

31 января в должность главы Технопарка вступил бывший глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Владимир Никонов. В настоящее время формируется рабочая группа по вопросами дальнейшего развития Технопарка, в которую войдут, в том числе, представители правительства Новосибирской области, СО РАН, резиденты Технопарка.