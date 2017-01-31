В Копейске на пост главы города претендуют 11 кандидатов

Пост главы Копейска хотят занять 11 кандидатов, сообщают в пресс-службе администрации Копейска.

Вчера, 30 января, завершился приём документов на конкурс по выбору главы Копейска.

В итоговый список вошли:

Ахметгаянов Булат Мирзазянович, председатель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане «Булат»

Калиев Дильдабек, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность»

Можин Владимир Алексеевич, бывший первый зампрокурора Челябинской области

Бунеев Владимир Иванович, начальник мобилизационного отдела управления делами губернатора и правительства Челябинской области

Сединкин Николай Анатольевич, руководитель ЗАО «УК Горводоканал»

Пузикова Ольга Магасумовна, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске

Рыжкова Ирина Васильевна, пенсионерка

Сумин Дмитрий Васильевич, депутат копейского собрания депутатов

Кинстлер Эдуард Александрович, пенсионер

Дёмин Павел Сергеевич, директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»

Чернооков Сергей Сергеевич, безработный.

В следующий конкурсный этап состоится 10 марта. Комиссия выберет не менее двух победителей, которые будут претендовать на пост мэра. 22 марта депутаты выберут нового главу.

Напомним, Копейск остаётся без главы с августа 2016 года, когда был задержан по обвинению в получении взяток мэр Вячеслав Истомин. Новый глава Валерий Устинов был избран 5 декабря, однако через 11 дней после инаугурации он попросил освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Обязанности главы сейчас исполняет заместитель по соцвопросам Владимир Бисеров.