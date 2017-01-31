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08:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Копейске на пост главы города претендуют 11 кандидатов

Нового главу депутаты выберут 22 марта.

Пост главы Копейска хотят занять 11 кандидатов, сообщают в пресс-службе администрации Копейска.

Вчера, 30 января, завершился приём документов на конкурс по выбору главы Копейска.

В итоговый список вошли:

  • Ахметгаянов Булат Мирзазянович, председатель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане «Булат»
  • Калиев Дильдабек, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность»
  • Можин Владимир Алексеевич, бывший первый зампрокурора Челябинской области
  • Бунеев Владимир Иванович, начальник мобилизационного отдела управления делами губернатора и правительства Челябинской области
  • Сединкин Николай Анатольевич, руководитель ЗАО «УК Горводоканал»
  • Пузикова Ольга Магасумовна, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске
  • Рыжкова Ирина Васильевна, пенсионерка
  • Сумин Дмитрий Васильевич, депутат копейского собрания депутатов
  • Кинстлер Эдуард Александрович, пенсионер
  • Дёмин Павел Сергеевич, директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»
  • Чернооков Сергей Сергеевич, безработный.

В следующий конкурсный этап состоится 10 марта. Комиссия выберет не менее двух победителей, которые будут претендовать на пост мэра. 22 марта депутаты выберут нового главу.

Напомним, Копейск остаётся без главы с августа 2016 года, когда был задержан по обвинению в получении взяток мэр Вячеслав Истомин. Новый глава Валерий Устинов был избран 5 декабря, однако через 11 дней после инаугурации он попросил освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Обязанности главы сейчас исполняет заместитель по соцвопросам Владимир Бисеров.

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