В Копейске на пост главы города претендуют 11 кандидатов
Нового главу депутаты выберут 22 марта.
Нового главу депутаты выберут 22 марта.
Пост главы Копейска хотят занять 11 кандидатов, сообщают в
Вчера, 30 января, завершился приём документов на конкурс по выбору главы Копейска.
В итоговый список вошли:
В следующий конкурсный этап состоится 10 марта. Комиссия выберет не менее двух победителей, которые будут претендовать на пост мэра. 22 марта депутаты выберут нового главу.
Напомним, Копейск остаётся без главы с августа 2016 года, когда был задержан по обвинению в получении взяток мэр Вячеслав Истомин. Новый глава Валерий Устинов был избран 5 декабря, однако через 11 дней после инаугурации он попросил освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Обязанности главы сейчас исполняет заместитель по соцвопросам Владимир Бисеров.