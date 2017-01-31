Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
09:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Басаргин подвел итоги поездки в Кишерть и Суксун

ПЕРМЬ, 31 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, говоря о рабочих визитах в Кишертский и Суксунский районы, отметил значимость необходимость сохранения на селе интеллигенции.

«Развитие социальной инфраструктуры — это важно для создания комфортной жизни в малых городах и селах, чтобы интеллектуальная и продвинутая молодежь оставалась на своей малой родине, продолжала здесь жить, развиваться, растить детей. Именно эти вопросы волнуют сегодня молодых людей, живущих на селе. Мы обсудили их на встрече с молодежью. Поддержке специалистов в муниципалитетах необходимо уделять особое внимание, чтобы не допустить вымывания интеллигенции из села, чтобы сохранить образовательный, интеллектуальный потенциал», — отметил в своем блоге Виктор Басаргин.

Чтобы удержать молодых специалистов, им предлагаются программы «Молодая семья», «Земский доктор», «Сельский учитель».

«Уверен, с точки зрения дальнейших планов комплексного развития края это даст огромный синергетический эффект. Пусть эта отдача будет не завтра, пусть через несколько лет, но это будет колоссальный результат», — подчеркнул глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Слава богу, а то мы уже перепугались». Литва не претендует на Калининград
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из РФ
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь