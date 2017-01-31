Басаргин подвел итоги поездки в Кишерть и Суксун

«Развитие социальной инфраструктуры — это важно для создания комфортной жизни в малых городах и селах, чтобы интеллектуальная и продвинутая молодежь оставалась на своей малой родине, продолжала здесь жить, развиваться, растить детей. Именно эти вопросы волнуют сегодня молодых людей, живущих на селе. Мы обсудили их на встрече с молодежью. Поддержке специалистов в муниципалитетах необходимо уделять особое внимание, чтобы не допустить вымывания интеллигенции из села, чтобы сохранить образовательный, интеллектуальный потенциал», — отметил в своем блоге Виктор Басаргин.

Чтобы удержать молодых специалистов, им предлагаются программы «Молодая семья», «Земский доктор», «Сельский учитель».

«Уверен, с точки зрения дальнейших планов комплексного развития края это даст огромный синергетический эффект. Пусть эта отдача будет не завтра, пусть через несколько лет, но это будет колоссальный результат», — подчеркнул глава региона.