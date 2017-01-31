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09:34 (мск), источник: ТАСС

Чайка назвал доходы главы «Почты России» в системе госпредприятий антирекордом

В то время, как средняя зарплата в отрасли не превышает 20 тысяч, Дмитрий Страшнов «себе бонусы под 100 млн начисляет», заявил генеральный прокурор России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что доходы генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова можно назвать антирекордом. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о претензиях прокуратуры к главе «Почты России».

Но это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 млн начисляет!
Юрий Чайка

«Совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях, — пояснил Юрий Чайка. — Это рекорд с приставкой «анти».

В конце ноября 2016 года Генпрокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе «Почты России» Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила материалы в Следственный комитет для проверки в отношении Страшнова и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.

Комментарии
27
RENAUDIO
Андропова бы на годика два
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Александр
Наши деньги ворует В январе получил пенсию и отправил внучке посылку Израсходовал всю пенсию Посылка пришла пустая Украли все В посылку для веса наложили всякого хлама Обращался и к Страшнову Результат ноль Вор он больше ни кто
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Митька
В этом вся россия. Космические доходы менее 1% населения, захапавших все ресурсы и нищета 99% народа. От этого и безисходность, бизнес не идет потому как нищее население не может покупать товары и услуги предлагаемые бизнесом.
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Премией главы «Почты России» заинтересовалась Генпрокуратура
© Ньюстюб
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