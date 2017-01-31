Чайка назвал доходы главы «Почты России» в системе госпредприятий антирекордом
В то время, как средняя зарплата в отрасли не превышает 20 тысяч, Дмитрий Страшнов «себе бонусы под 100 млн начисляет», заявил генеральный прокурор России.
В то время, как средняя зарплата в отрасли не превышает 20 тысяч, Дмитрий Страшнов «себе бонусы под 100 млн начисляет», заявил генеральный прокурор России.
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что доходы генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова можно назвать антирекордом. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о претензиях прокуратуры к главе «Почты России».
Но это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 млн начисляет!
«Совесть
В конце ноября 2016 года Генпрокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе «Почты России» Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила материалы в Следственный комитет для проверки в отношении Страшнова и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.