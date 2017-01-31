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09:39 (мск), источник: ИА REGNUM

«А то мы уже перепугались»: Рогозин ответил МИД Литвы по Калининграду

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в своем Facebook иронично прокомментировал заявление МИД Литвы о том, что страна не имеет территориальных претензий к России (речь идет о Калининградской области).

Источник: AP 2016

«Слава Богу, а то мы уже перепугались», — написал Рогозин, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс, авиационно-космическую отрасль и защиту от чрезвычайных ситуаций.

Ранее о том, что ЕС следует пересмотреть статус Калининградской области с целью «вернуть» ее в Европу, заявил депутат партии «Зеленых Литвы» Линас Бальсис в ходе конференции «Мир в 2017 году».

По его мнению, после «аннексии Крыма» Россия больше не имеет прав на Калининградскую область. Следовательно, вопрос о статусе государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии следует поднять на международном уровне.

В МИД Литвы вскоре заявили, что Вильнюс не имеет никаких территориальных претензий ни к одной из соседних стран и, в частности, не поднимает вопрос о статусе Калининградской области.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в свою очередь предложил Литве вернуть России Вильнюсский край вместе со столицей — район Вильно (Вильнюс), никогда до этого не принадлежавший Литве, был передан независимой Литовской республике осенью 1939 года, а после Второй мировой войны вошел в состав Литовской ССР.

От Калининградской области при этом Литва планирует отделиться стеной. Ранее министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил: эта страна намерена построить заграждение на границе с Калининградской областью. Основанием для такого решения Вильнюса стала «необходимость в защите экономических интересов и укрепления безопасности». Объём выделяемых на этот проект средств из литовского бюджета — 3,6 млн евро в 2017 году.

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