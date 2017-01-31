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09:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Мутко посетит Екатеринбург и проверит готовность инфраструктуры города к ЧМ-2018

На этой неделе в Екатеринбург приедет вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Тема официального визита — подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Сообщается, что Мутко приедет в уральскую столицу в пятницу, 3 февраля. Делегация во главе с ним планирует осмотреть объекты, готовящиеся к мундиалю: аэропорт «Кольцово», стадионы «Центральный» (на время ЧМ — «Екатеринбург-Арена») и «СКБ-Банк Арена» (ранее «Уралмаш»).

Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 вице-премьер совершает поездки по городам-участникам мирового первенства и инспектирует готовность к предстоящим матчам и сопутствующим мероприятиям.

Добавим, что 30 января по всей стране отмечали 500 дней до старта первого в истории страны Чемпионата мира по футболу. В Екатеринбурге накануне торжественно запустили часы, которые ведут обратный отсчет до старта первенства.

Игры ЧМ пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа, которые состоятся 15, 21, 24, 27 июня.

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