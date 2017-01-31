ДНР: 80 силовиков погибли за два дня, пытаясь прорвать позиции в Донбассе

«Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово — 29 тел, морг города Красноармейск — 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре — 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь “Новый труд” — восемь погибших и 14 раненых», — сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.
В Минобороны добавили, что такие потери украинские силовики понесли в результате попыток прорыва позиций сил ДНР 29 и 30 января.
Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более десяти украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения. Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве ДНР. При этом украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.