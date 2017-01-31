Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Умер актер, сообщивший в 2015-м о победе над раком
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Вдова Зельдина ушла из жизни: сообщение Стаса Садальского
Фанаты осудили жену Газманова за открытую грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14События недели в фотографиях
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
09:21 (мск), источник: РИА Новости

ДНР: 80 силовиков погибли за два дня, пытаясь прорвать позиции в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения в течение двух дней в результате попыток прорыва позиций сил самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

Источник: РИА Новости

«Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово — 29 тел, морг города Красноармейск — 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре — 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь “Новый труд” — восемь погибших и 14 раненых», — сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.

Читайте также
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

В Минобороны добавили, что такие потери украинские силовики понесли в результате попыток прорыва позиций сил ДНР 29 и 30 января.

Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более десяти украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения. Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве ДНР. При этом украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Обострение в Донбассе: украинские силовики обстреливают села и скрывают потери
© Ньюстюб
Пушков высмеял Рианну, назвавшую Трампа 'аморальной свиньей'
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь