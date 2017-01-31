ДНР: 80 силовиков погибли за два дня, пытаясь прорвать позиции в Донбассе

«Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово — 29 тел, морг города Красноармейск — 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре — 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь “Новый труд” — восемь погибших и 14 раненых», — сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.

В Минобороны добавили, что такие потери украинские силовики понесли в результате попыток прорыва позиций сил ДНР 29 и 30 января.