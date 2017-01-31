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09:38 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил главу «Газпрома» Миллера с юбилеем

Белорусский президент рассчитывает, что опыт топ-менеджера «Газпрома» будет содействовать в вопросах белорусско-российского взаимодействия на взаимовыгодной основе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с 55-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО “Газпром” в стране и за рубежом», — говорится в поздравлении.

Белорусский президент отметил, что опыт Миллера будет также способствовать решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе.

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