Ми-24 устроили воздушный бой с «Терминаторами» над Сибирью
Экипажи ударных вертолетов провели воздушный бой в небе над Западной Сибирью и поразили наземные цели на полигоне.
Экипажи ударных вертолетов провели воздушный бой в небе над Западной Сибирью и поразили наземные цели на полигоне.
В учении приняли участие ударные вертолеты Ми-24 авиабазы Толмачево, что в Новосибирской области, а также
«Летчики выполнили сложный пилотаж, чтобы занять выгодные углы атаки и поразить воздушные цели. Они также разыграли выход
На втором этапе экипажи провели воздушную разведку и нанесли «удары» по высаженному тактическому десанту противника.
«Во время воздушных маневров летчики отработали поиск неподготовленных площадок для приземления, взлет и посадку в сложных метеоусловиях, доставку военных грузов и перевозку «раненых» под огнем «противника», — сообщил полковник Рощупкин.
В маневрах были задействованы 10 вертолетов и около 50 военнослужащих.
Справка «РГ».
«Терминатор» — вооруженная версия транспортного вертолета Ми-8, который доказал свою высокую эффективность и надежность в боевых действиях. От базовой модели Ми-8АМШТ отличается наличием систем вооружения, усиленным бронированием, формой носа с меньшей площадью остекления, а также — аппарелью в задней части грузового отсека, которая позволяет облегчить процесс погрузки и разгрузки.