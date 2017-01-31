Ми-24 устроили воздушный бой с «Терминаторами» над Сибирью

В учении приняли участие ударные вертолеты Ми-24 авиабазы Толмачево, что в Новосибирской области, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ «Терминатор» — они сыграли роль условного противника.

«Летчики выполнили сложный пилотаж, чтобы занять выгодные углы атаки и поразить воздушные цели. Они также разыграли выход из-под ответного огня», — рассказал официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

На втором этапе экипажи провели воздушную разведку и нанесли «удары» по высаженному тактическому десанту противника.

«Во время воздушных маневров летчики отработали поиск неподготовленных площадок для приземления, взлет и посадку в сложных метеоусловиях, доставку военных грузов и перевозку «раненых» под огнем «противника», — сообщил полковник Рощупкин.

В маневрах были задействованы 10 вертолетов и около 50 военнослужащих.

Справка «РГ».

«Терминатор» — вооруженная версия транспортного вертолета Ми-8, который доказал свою высокую эффективность и надежность в боевых действиях. От базовой модели Ми-8АМШТ отличается наличием систем вооружения, усиленным бронированием, формой носа с меньшей площадью остекления, а также — аппарелью в задней части грузового отсека, которая позволяет облегчить процесс погрузки и разгрузки.