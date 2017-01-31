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09:43 (мск), источник: Газета.Ру

WSJ: США перебросят танки из Польши в Прибалтику

После проведения совместных учений с Польшей США перебросят танки M1A2 Abrams в Прибалтику. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2016
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По данным издания, это станет крупнейшим развертыванием американской техники у российских границ со времен «холодной войны». Американские танки останутся в Латвии, Литве и Эстонии по крайней мере до весны.

Отмечается, что совместные военные учения Польши и США планировались еще до того, как Дональд Трамп был избран американским президентом.

Страны — члены НАТО, по данным газеты, называют присутствие военного контингента США в Восточной Европе признаком того, что Соединенные Штаты остаются приверженными к альянсу.

Ранее сообщалось, что американская техника «столкнулась с трудностями» на пути в Польшу.

Комментарии
6
Хан Югры
США оккупировала всю Европу, а почему то во всём виновата Россия! Парадокс, однако!
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Игорь Викторович
Нет, не какого парадокса, это по современным понятиям называется- сдерживание России! Только Европа не как не может понять, в случае войны они первые предстанут перед Богом, Америка умеет воевать чужими территориями и чужими руками, а Европа доходяги, это когда пацан сдачи не может дать и зовет старшего брата. Германия всегда была против России, будь это при царе, СССР, И ВСЕГДА ПОЛУЧАЛА В МОРДУ!!! Сталину надо было не открывать второй фронт, а дожать этих нацистов в ФРГ, тогда бы сейчас ситуация была другой, все что награбили немцы на нашей территории и всю сволочь которая осталась живой, досталась Америки и Великобритании, а нам Берлин в развалинах и якобы сгоревший труп Гитлера и Евы, которые потом доживали на награблено в Латинской Америке, Гитлер не такой был дурак при его двойниках сидеть и ждать, когда придут русские его брать, если это Гитлер остались его останки, почему не сделают ДНК тем более есть захоронение родственников и был жив его двоюродный брат???
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Михаил Кутузов
Еще одно важно - снабдить американских вояк памперсами. На всякий случай. А то недавно у британцев на учениях в Норвегии эти памперсы примерзли к их органам. В Прибалтике в лесах под деревьями туалетов нет как и в Норвегии.
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Гости из НАТО обходятся дорого: Вашингтон отправил танки в Прибалтику
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