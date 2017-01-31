WSJ: США перебросят танки из Польши в Прибалтику

По данным издания, это станет крупнейшим развертыванием американской техники у российских границ со времен «холодной войны». Американские танки останутся в Латвии, Литве и Эстонии по крайней мере до весны.

Отмечается, что совместные военные учения Польши и США планировались еще до того, как Дональд Трамп был избран американским президентом.

Страны — члены НАТО, по данным газеты, называют присутствие военного контингента США в Восточной Европе признаком того, что Соединенные Штаты остаются приверженными к альянсу.

Ранее сообщалось, что американская техника «столкнулась с трудностями» на пути в Польшу.