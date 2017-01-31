Борис Дубровский: Готов работать только с теми, кому доверяю

Борис Дубровский уверен, что настоящему главе мало быть просто хорошим человеком: «Я наверно, зря сейчас это скажу, но не удержусь. Народная пословица верна: Простота хуже воровства. Вот он честный-честный, но совсем бесполезный. Это тоже для меня большая проблема».

Борис Дубровский считает, глава должен быть лидером, генерировать новые идеи во благо вверенного им муниципалитета. «Важно, чтобы глава был лидером. Для меня лучше сдерживать, чем пинать, — отмечает губернатор. — Глава должен быть таким лидером, с которым можно провести мозговой штурм, который может генерировать идеи, пусть самые фантастичные».

Кроме того, глава должен постоянно учиться и развиваться. «Учиться — значит меняться и приобретать новые компетенции», — считает губернатор. Он уверен, что бесполезно кричать и делать замечание тому руководителю, который не готов услышать и начать меняться. «Если не хочет учиться и меняться — либо жизнь его встряхнет, либо расстаться с ним», — подчеркнул глава региона.

Борис Дубровский не видит на месте главы человека, которому он перестал доверять. «Если я буду размышлять, не является ли его предложение следствием корыстной или личной мотивации, мне будет сложно. Так, где мы видим потерю доверия, не получиться дальше работать. Я скажу ему: Не верю и давай не будем друг друга мучить», — пояснил губернатор.

Борис Дубровский подчеркнул, что ему сложно расставаться с людьми, с которыми он работает: «Все время живет во мне надежда, а вдруг он изменится, будет лучше. Я сейчас ни про кого конкретно не говорю. Но надеюсь, что люди услышат и каждый задумается, относительно кого я веду себя так терпеливо».