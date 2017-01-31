Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено защищать в суде указы президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. О таком решении объявил временный глава этого ведомства Дана Боэнте, назначенный на эту должность в понедельник вечером вместо уволенной Салли Йейтс.

Трамп уволил Йейтс после того, как она подвергла сомнению правомочность исполнения его указов об ужесточении иммиграционной политики и заявила, что Минюст не будет защищать их в суде.

Исполняющим обязанности генпрокурора и министра юстиции был назначен 62-летний Дана Боэнте, занимавший прежде должность федерального прокурора Восточного округа штата Вирджиния. Он будет возглавлять ведомство до тех пор, пока Сенат не утвердит на посту министра юстиции Джеффа Сешнса, кандидатура которого была выдвинута Трампом.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов в области иммиграции, поручив Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев со всего мира. Он также решил сократить квоту на их прием в 2017 финансовом году примерно в два раза — до 50 тыс. человек. Кроме того, введено ограничение сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.