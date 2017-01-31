Чиновник Минпромторга возглавил калининградское ведомство по промполитике

«До приглашения на работу в правительство Калининградской области работал заместителем директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности федерального Минпромторга», — говорится в релизе пресс-службы правительства региона.

Известно также, что после окончания вуза (в 2008 году он завершил обучение на факультете прикладной механики Московского авиационного института по специальности: «Инженер» и факультете предпринимательского менеджмента по специальности: «Экономист») Дмитрий Кусков работал советником директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ. Затем занимал должности начальника отдела департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, начальника отдела департамента тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической деятельности Минпромторга РФ.

Одна из важнейших задач нового главы ведомства, по словам главы региона, является «совершенствование институтов поддержки инвестиционной деятельности в обрабатывающих производствах и привлечение инвестиций в промышленность».