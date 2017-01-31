Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию

Об этом заявил в понедельник Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин на встрече в Тирасполе с президентом непризнанной ПМР Вадимом Красносельским.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт тираспольского лидера, дипломат подчеркнул, что рассчитывает «на деловой предметный разговор не только на тему урегулирования молдо-приднестровских взаимоотношений, но и по другим аспектам».

Красносельский приветствовал украинскую делегацию, отметив, что «у Приднестровья и Украины давние связи».