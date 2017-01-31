Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию
Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести и свои предложения по данной проблеме.
Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести и свои предложения по данной проблеме.
Об этом заявил в понедельник Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин на встрече в Тирасполе с президентом непризнанной ПМР Вадимом Красносельским.
Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт тираспольского лидера, дипломат подчеркнул, что рассчитывает «на деловой предметный разговор не только на тему урегулирования
Красносельский приветствовал украинскую делегацию, отметив, что «у Приднестровья и Украины давние связи».