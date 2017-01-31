Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
АвтоВАЗ попросит у правительства «масштабной госпомощи»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за открытую грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:36 (мск), источник: Noi.md

Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию

Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести и свои предложения по данной проблеме.

Источник: Noi.md

Об этом заявил в понедельник Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин на встрече в Тирасполе с президентом непризнанной ПМР Вадимом Красносельским.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт тираспольского лидера, дипломат подчеркнул, что рассчитывает «на деловой предметный разговор не только на тему урегулирования молдо-приднестровских взаимоотношений, но и по другим аспектам».

Красносельский приветствовал украинскую делегацию, отметив, что «у Приднестровья и Украины давние связи».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь