Жебривский: В Авдеевке готовятся к эвакуации
Павел Жебривский заявил, что в течение дня из Авдеевки можно эвакуировать до 8 тыс. человек.
Павел Жебривский заявил, что в течение дня из Авдеевки можно эвакуировать до 8 тыс. человек.
В Авдеевке готовятся к возможной эвакуации людей
«Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тысяч человек. Города области, по состоянию на сейчас, готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждениях области готовы в любой момент принять более тысячи детей. На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни», — написал Жебривский.