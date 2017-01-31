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10:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Жебривский: В Авдеевке готовятся к эвакуации

Павел Жебривский заявил, что в течение дня из Авдеевки можно эвакуировать до 8 тыс. человек.

Источник: Telegraf.com.ua

В Авдеевке готовятся к возможной эвакуации людей из-за отсутствия водо-, электро — и теплоснабжения. Об этом в Фейсбуке написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тысяч человек. Города области, по состоянию на сейчас, готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждениях области готовы в любой момент принять более тысячи детей. На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни», — написал Жебривский.

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