Депутаты гордумы утвердили стратегию развития Хабаровска до 2030 года

Жители города также достаточно высоко оценили документ. В ходе голосования, которое проходило в декабре 2016 года, они оценили проект стратегии на 4,7 балла. За это время поступило свыше 180 предложений и замечаний по доработке документа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«30% замечаний будут учтены при разработке документа на последующих этапах: планирование, прогнозирование и программирование. 10% предложений учтены при доработке муниципальной стратегии. Изменена формулировка миссии города, уточнены две главные стратегические цели, откорректированы задачи социально-экономического развития», — рассказал начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов.

Согласно проекту, Хабаровск может развиваться по двум сценариям. В соответствии с базовым число жителей города к 2030 году составит 612 тысяч человек, с целевым — 640 тысяч. Также разработчики документа утверждают, что при осуществлении концепции «Планирование, интенсивность, качество» зарплата в городе к 2030 году будет составлять от 100 до 145 тысяч рублей.