Капремонтом на Среднем Урале готовы заведовать 9 человек

На Среднем Урале к концу февраля 2017 года выберут нового директора Регионального фонда капремонта МКД, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

30 января завершился прием заявок на участие в конкурсе. Документы подали 9 человек. 2 февраля комиссия проверит кандидатов на соответствие требованиям. После оглушительного фиаско Александра Караваева на посту главы фонда требования к кандидатом на должность заметно ужесточились. В частности, будущий директор должен иметь высшее образование в сфере строительства, экономики или юриспруденции, а также опыт работы в области строительства и ЖКХ от 5 лет (не менее 3 — на руководящей должности). Кроме того, соискатель обязан разбираться в нормативных актах, регулирующих проведение капремонта.