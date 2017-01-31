В Смольном попрощались с вице-губернатором Казанской

«Казанская завершает свою деятельность. Хочу отметить, что, благодаря ее работе, мы смогли решить много важных социальных вопросов. Хотел бы вас поблагодарить за проделанную работу и вручить грамоту», — объявил перед началом заседания правительства Георгий Полтавченко.

Градоначальник пожелал ей успехов в воспитании внуков, а Казанская коллегам — успехов в работе.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что Ольга Казанская написала заявление об отставке в середине января. По некоторым данным, причиной этого решения стали конфликты чиновницы с фармацевтическим бизнесом, который настаивал на приватизации «Петербургских аптек», а также с рядом главврачей петербургских больниц. Сама Казанская, впрочем, заявила, что хочет заняться семьёй. На данный момент на ее место рассматривается кандидатура Анны Митяниной, главы юридического комитета Смольного.