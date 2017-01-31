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11:13 (мск), источник: NewsKo

Краевой минздрав ищет двух главврачей

23 января краевое министерство здравоохранения объявило конкурс на на замещение вакантных должностей руководителей государственных учреждений здравоохранения.

В частности, главврачи требуются в Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу и Пермский краевой клинический наркодиспансер.

Как говорится в сообщении минздрава, к участию допускаются граждане, имеющие: высшее медицинское образование; послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста, или дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»; стаж работы по специальности не менее пяти лет; опыт работы на руководящих должностях — не менее одного года в сфере здравоохранения.

Заявления принимаются до 13 февраля 2017 года.

Первый этап конкурса пройдёт 21 февраля.

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