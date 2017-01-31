Краевой минздрав ищет двух главврачей
23 января краевое министерство здравоохранения объявило конкурс на на замещение вакантных должностей руководителей государственных учреждений здравоохранения.
23 января краевое министерство здравоохранения объявило конкурс на на замещение вакантных должностей руководителей государственных учреждений здравоохранения.
В частности, главврачи требуются в Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу и Пермский краевой клинический наркодиспансер.
Как говорится в сообщении минздрава, к участию допускаются граждане, имеющие: высшее медицинское образование; послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста, или дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»; стаж работы по специальности не менее пяти лет; опыт работы на руководящих должностях — не менее одного года в сфере здравоохранения.
Заявления принимаются до 13 февраля 2017 года.
Первый этап конкурса пройдёт 21 февраля.