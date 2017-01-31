Транспортную реформу екатеринбуржцам «разжуют» 250 специалистов
На улицах города.
На улицах города.
За месяц до внедрения новой транспортной схемы на улицы Екатеринбурга выйдут 250 специалистов, которые попытаются «разжевать» горожанам ее основные принципы.
Как сообщил «Уралинформбюро»
Тем самым чиновники пытаются потушить народное недовольство реформой, которая будет запущена 1 июля. Администрации Екатеринбурга ставили в упрек отсутствие грамотной работы с населением. После чего в мэрии засуетились, затеяв разные совещания и опросы.