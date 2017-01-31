Транспортную реформу екатеринбуржцам «разжуют» 250 специалистов

За месяц до внедрения новой транспортной схемы на улицы Екатеринбурга выйдут 250 специалистов, которые попытаются «разжевать» горожанам ее основные принципы.

Как сообщил «Уралинформбюро» вице-мэр уральской столицы Сергей Тушин, единый информационный центр разместится на 8 Марта, 21. Также задать свои вопросы можно будет специалистам колл-центра.

Тем самым чиновники пытаются потушить народное недовольство реформой, которая будет запущена 1 июля. Администрации Екатеринбурга ставили в упрек отсутствие грамотной работы с населением. После чего в мэрии засуетились, затеяв разные совещания и опросы.