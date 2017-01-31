Экс-депутат Госдумы вернулся в родную клинику в Новосибирске

Председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Сергей Дорофеев стал депутатом нижней палаты российского парламента в 2011 году по списку партии «Единая Россия» в Новосибирской области. Он намеревался продолжить работу в Госдуме, но результат партии в регионе не позволил это сделать.

После того, как бывший заместитель председателя думского комитета по охране здоровья был избран одним из трех сопредседателей регионального отделения Общероссийского Народного фронта, появилась информация о том, что Сергей Дорофеев вернется в учреждение, которым он руководил на протяжении 16 лет.

Приказ о назначении Сергея Дорофеева уже подписан. А сам он, комментируя новости журналистам, отметил, что возглавлял наблюдательный совет поликлиники во время работы в Госдуме, и, находился «в курсе принципиально важных дел».