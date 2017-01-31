Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Популярный со времен СССР певец умер от тяжелой болезни
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
11:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-депутат Госдумы вернулся в родную клинику в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 31 января, РИА ФедералПресс. Экс-депутат Государственной думы РФ Сергей Дорофеев определился с новым местом работы после истечения срока депутатских полномочий — он вновь возглавит поликлинику № 1, которая находится в самом центре Новосибирска.

Председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Сергей Дорофеев стал депутатом нижней палаты российского парламента в 2011 году по списку партии «Единая Россия» в Новосибирской области. Он намеревался продолжить работу в Госдуме, но результат партии в регионе не позволил это сделать.

После того, как бывший заместитель председателя думского комитета по охране здоровья был избран одним из трех сопредседателей регионального отделения Общероссийского Народного фронта, появилась информация о том, что Сергей Дорофеев вернется в учреждение, которым он руководил на протяжении 16 лет.

Приказ о назначении Сергея Дорофеева уже подписан. А сам он, комментируя новости журналистам, отметил, что возглавлял наблюдательный совет поликлиники во время работы в Госдуме, и, находился «в курсе принципиально важных дел».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Движение по Набережной Иркута временно закроют для транспорта
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
Каждый второй россиянин допускает ношение хиджаба в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь