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11:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Людмила Гаджиева покинет пост начальника департамента образования Перми

Исполнять обязанности руководителя ведомства будет Ирина Петроградских.

Людмила Гаджиева покинет пост начальника департамента образования Перми. 30 января её назначили заместителем главы городской администрации. Гаджиева будет курировать функционально-целевой блок «Социальная сфера».

В связи с новым назначением она покидает департамент образования. И.о. начальника ведомства будет Ирина Петроградских, которая много лет проработал заместителем Людмилы Гаджиевой.

Отметим, что Людмила Гаджиева руководила пермским образованием больше десяти лет.

Также сегодня, 31 января, глава Перми Дмитрий Самойлов назначил ещё одного заместителя: Сергей Романов возглавит городской департамент ЖКХ. До этого он руководил Ленинским районом краевой столицы. Его место на этом посту в качестве и.о. займёт Александр Власов.

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