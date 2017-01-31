Игорь Додон совершит официальный визит в Брюссель 6—8 февраля
В период с 6 по 8 февраля президент Республики Молдова Игорь Додон совершит официальный визит в Брюссель. Об этом сообщил
В период с 6 по 8 февраля президент Республики Молдова Игорь Додон совершит официальный визит в Брюссель. Об этом сообщил
В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне с руководством Европейской комиссии, Совета Европы, руководством НАТО
Представители СМИ, которые хотят сопровождать официальную делегацию Молдовы в Брюсселе должны уведомить о своем желании
Все транспортные расходы журналистов будут покрывать СМИ, которые их делегируют.
Программа визита будет представлена позже.