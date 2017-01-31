Игорь Додон совершит официальный визит в Брюссель 6—8 февраля

В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне с руководством Европейской комиссии, Совета Европы, руководством НАТО и т. д.

Представители СМИ, которые хотят сопровождать официальную делегацию Молдовы в Брюсселе должны уведомить о своем желании пресс-службу президента до завтра, 1 февраля, 10.00.

Все транспортные расходы журналистов будут покрывать СМИ, которые их делегируют.

Программа визита будет представлена позже.