Иван Огородов войдет в состав общественного совета при Минсельхозе края

Об этом сообщил сам господин Огородов на своей страничке в сети facebook.



«Продолжаем сотрудничать по вопросам развития аграрной отрасли и сельских территорий», — написал экс-чиновник. Своей задачей на сегодня он считает систематизацию наработок, сделанных им за последние пять лет работы в министерстве, для подготовки научной работы. В 2007 году Иван Огродов уже защитил кандидатскую диссертацию, сейчас, как он считает, пришло время для следующего этапа. «Наработок, которые должны быть отражены в научной работе, действительно, много. И самое важное для того, чтобы выполнить эту задачу — найти время», — отмечает бывший министр.