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12:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Иван Огородов войдет в состав общественного совета при Минсельхозе края

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Прикамья Иван Огородов получил предложение войти в общественный совет при министерстве.

Об этом сообщил сам господин Огородов на своей страничке в сети facebook.

«Продолжаем сотрудничать по вопросам развития аграрной отрасли и сельских территорий», — написал экс-чиновник. Своей задачей на сегодня он считает систематизацию наработок, сделанных им за последние пять лет работы в министерстве, для подготовки научной работы. В 2007 году Иван Огродов уже защитил кандидатскую диссертацию, сейчас, как он считает, пришло время для следующего этапа. «Наработок, которые должны быть отражены в научной работе, действительно, много. И самое важное для того, чтобы выполнить эту задачу — найти время», — отмечает бывший министр.

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