Заместитель омского министра строительства Фрикель официально ушёл в отставку

С сегодняшнего дня, 31 января, Александр Фрикель больше не работает заместителем министра строительства Омской области. Об этом Om1.ru сообщили в региональном правительстве.

Заседание, на котором сотрудника министерства официально освободили от должностных обязанностей, состоялось накануне, 30 января. Вопрос о том, кто займёт освободившийся пост, пока решается.

Информация о том, что Фрикель уходит в отставку, появилась 26 января. Замминистра подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Александр Фрикель работал в Минстрое с ноября 2015 года. Он курировал строительство и ремонт дорог. В министерство он перешёл из департамента городского хозяйства в составе мэрии.