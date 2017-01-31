Глава омского минсельхоза Чекусов высказался о ценах на хлеб в регионе
В омском Доме журналиста проходит
В омском Доме журналиста проходит
Министр Чекусов довольно общими словами заявил, что зерна в Омской области хватает, следовательно, по его словам, не стоит ждать всплеска цен на хлеб.
«Проблем у нас с зерном нет. Цены стабильны. Зерно до нового года практически не продавалось. Цена по пшенице доходила до 10 тыс. рублей, ячмень — 12 тыс. рублей. Я не думаю, что будут
Отметим, что сейчас булка «Урожайного» обходится омичам не дороже 30 рублей.