Госдума поддержала идею кубанских депутатов о выплатах работающим сиротам
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 31 января, РИА ФедералПресс. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении дополнительных соцгарантий
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 31 января, РИА ФедералПресс. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении дополнительных соцгарантий
Инициаторами законопроекта стала группа депутатов, в том числе депутат Госдумы от Краснодарского края, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко, которая представила при проработке законопроекта позицию законодательного собрания региона, выступавшего ранее с инициативой совершенствования порядка социальных выплат в этой сфере.
Законопроектом, внесенном
В поправках эту несправедливость предлагается устранить, и каникулярная занятость или производственная практика таких детей теперь не будет влиять на исполнение государством перед ним социальных обязательств. До этого момента добиваться выплаты повышенного пособия
Вторую несправедливость, которую устраняет законопроект: если сирота направляется на обучение или курсы повышения квалификации, то размер стипендии в этот период для него будет равен не минимальному размеру пособия по безработице (850 рублей), а средней заработной плате по региону, предусмотренный законодательством
Напомним, что аналогичный вопрос ставило в ноябре 2015 года ЗС Кубани, обращая внимание депутатов Госдумы на то, что в Краснодарском крае, где ведется активная работа по повышению мотивации к трудовой адаптации среди молодежи, в 2013 году временную работу получили 757
В Госдуме
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