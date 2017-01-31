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12:52 (мск), источник: РИА Новости

Украинские власти подготовили эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям проработала вопрос об эвакуации 12 тысяч жителей Авдеевки в Донбассе, которая осталась без электро — и водоснабжения снабжения из-за боевых действий в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Источник: AFP 2016

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов Авдеевка в Донецкой области осталась без воды, тепла и света. Власти Украины объявили в городе чрезвычайное положение. Они не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

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«Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие десять населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1,6 тысячи человек за один рейс», — сообщила Госслужба Украины по ЧС со ссылкой на глав ведомству Михаила Чечеткина.

Также, по его словам, местные органы власти во взаимодействии с Госслужбой по ЧС организовали функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. В системе теплоснабжения города обеспечено минимальное давление и температура до 40 градусов. В квартирах поддерживается температура воздуха 15−16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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© Ньюстюб
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