Украинские власти подготовили эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов Авдеевка в Донецкой области осталась без воды, тепла и света. Власти Украины объявили в городе чрезвычайное положение. Они не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

«Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие десять населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1,6 тысячи человек за один рейс», — сообщила Госслужба Украины по ЧС со ссылкой на глав ведомству Михаила Чечеткина.

Также, по его словам, местные органы власти во взаимодействии с Госслужбой по ЧС организовали функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. В системе теплоснабжения города обеспечено минимальное давление и температура до 40 градусов. В квартирах поддерживается температура воздуха 15−16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.