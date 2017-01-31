Главу Крыма Аксенова допрашивают в суде в качестве свидетеля

«Допрос свидетеля обвинения Сергея Аксенова проводится в открытом судебном заседании», — написал адвокат А. Чийгоза во вторник в Twitter.

В пресс-службе главы Крыма «Интерфаксу» подтвердили, что С. Аксенов находится в суде. Общение руководителя крымского правительства с журналистами после заседания не планируется.

С. Аксенов ранее возглавлял партию «Русское единство» и был вместе со своими сторонниками на митинге под стенами Верховного совета Крыма в преддверии исторического референдума о статусе полуострова, после которых Крым вошел в состав РФ. Там же находились активисты меджлиса. Произошли драка и давка, два человека погибли и 79 получили травмы.

В декабре 2015 года тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская утвердила обвинительное заключение в отношении Ахтема Чийгоза, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и Арсена Юнусова. А. Чийгозу инкриминируется организация массовых беспорядков, остальным — участие в них.

Верховный суд Крыма в 2016 году начал рассматривать так называемое дело «26 февраля», но затем вернул его в прокуратуру на дорасследование. Позже суд разделил дело на два: дело зампредседателя меджлиса А. Чийгоза и дело еще пятерых крымских татар. Одно слушается в Верховном суде Крыма, второе — в райсуде Симферополя.